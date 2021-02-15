2021/02/15 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد

بالتعاون مع اللواء الرابع شرطة

اتحادية القبض على متهم أقدم على اطلاق

النار باتجاه شخصين قتل أحدهما واصاب

الآخر.

وبينت المديرية في بيان، انه بعد ورود

اخبار بالحادث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف على "طيور" يتسبب بمقتل واصابة شخصين في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف على "طيور" يتسبب بمقتل واصابة شخصين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).