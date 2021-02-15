2021/02/15 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.في هذه المحاضرة، ستتعرف على أفضل طرق التداوي باستخدام الأعشاب التي جرى دراستها، والتي يمكن استخدامها لعلاج بعض الشكاوى الطبية الأكثر شيوعاً.



وسوف تستكشف الخطوط العريضة لهذه الأمراض التي تستخدم هذه الأدوية العشبية، بالإضافة إلى الأدلة التي تدعم استخدامها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبادئ الأساسية في استخدام طب الأعشاب (التداوي بالأعشاب) - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المبادئ الأساسية في استخدام طب الأعشاب (التداوي بالأعشاب) - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).