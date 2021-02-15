صادرات منطقة اليورو ترتفع لأول مرة في 10 أشهر

2021/02/15 | 15:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الأخير من 2020، مع زيادة الصادرات لأول مرة في 10 أشهر.

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