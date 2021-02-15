وزير الصحة العراقي: السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار بالبلاد

2021/02/15 | 15:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاثنين، عن دخول السلالة الجديدة لجائحة كورونا في العراق، محذرا من خطورتها في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية.وقال التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، إنه منذ ظهور السلالة …

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