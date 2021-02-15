اتحاد علماء المسلمين: امريكا تسببت باكبر كارثة صحية في ديالى

2021/02/15 | 15:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اتهم رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، الاثنين، امريكا بالوقوف وراء اكبر كارثة صحية في المحافظة.

وقال المعموري لـ/ المعلومة/،ان” معدلات السرطان بعد 2003 شهدت ارتفاعا مطردا في ديالى وبمعدلات مثيرة للقلق خاصة مع وفاة اعداد ليست قليلة بينهم اطفال ونساء وشباب بهذا المرض الخطير “مؤكدا بان “استخدام امريكا للاسلحة المحرمة دوليا سبب هذه الكارثة”.

ودعا المعموري الى” ضرورة بيان عدد ضحايا السرطان في ديالى وايضاح الحقائق للراي العام الدولي والسعي من خلال المحاكم الدولية لمقاضاة البيت الابيض لان قواته تقف وراء اكبر ازمة صحية ليس في ديالى فحسب بكل اغلب محافظات العراق”.

واشار المعموري الى “ضرورة الانتباه لتداعيات الاسلحة المحرمة دوليا واستمرارها في خلق معاناة قاسية لالاف الاسر العراقية سواء في ديالى او بقية المناطق”.

وتسجل معدلات الاصابة بالامراض السرطانية في ديالى اعداد ليست قليلة سنويا خاصة للاطفال والشباب”.انتهى / 25 ف

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