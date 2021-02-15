الداخلية تكشف عبر “المعلومة” الية جباية الغرامات من المخالفين لإجراءات الصحة والسلامة

2021/02/15 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشفت وزارة الداخلية، الاثنين، الية الوزارة في محاسبة المخالفين لإجراءات الصحة والسلامة التي أعلنتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية”.

وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” قطعات وفرق الوزارة ستتبع القوانين والضوابط التي وضعتها الصحة لتغريم الأشخاص المخالفين لإجراءاتها الوقائية”، مبينا، انه” لدينا تواصل مع وزارة الصحة لتنفيذ هذه الإجراءات وبشكل حازم”.

وأضاف، المحنا، انه ” ستنصب فرق ومرابطات امنية خاصة بتطبيق هذه الإجراءات في شوارع العاصمة والمحافظات الى جانب فرق الصحة ودوريات جوالة داخل المناطق لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ومنع إقامة الاعراس ومجالس العزاء وغيرها ممن اوصت بها الوزارة الصحة وتغريم المخالفين”.

ونوه الى انه” ستجبى الغرامات التي حددتها وزارة الصحة بـ25 الف دينار من الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة عن طريق المرابطات الأمنية الصحية”، وسيتم تحرير وصل مخالفة ويسلم للمواطن عند تسديده مبلغ المخالفة”.

وأشار الى ان” تطبيق الإجراءات قد يصل الى درجة اعتقال المخالف الذي يرفض تسديد الغرامة حتى يقوم بدفعها او اتباع إجراءات أخرى متفق عليها مع وزارة الصحة”.

وكان وزير الصحة اعلن في وقت سابق من، اليوم، ادخال إجراءات الخطة الوقائية حيز التنفيذ اعتبارا من، يوم غدا الثلاثاء، بعد ظهور إصابات بـ”كورونا” المتحور.انتهى / 25ر

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