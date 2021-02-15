2021/02/15 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، عن عدد معامل الأوكسجين الطبي المتوفرة لديها في المحافظة، فيما أكدت التعاقد لتجهيز معامل أخرى.وقال مدير عام الدائرة، سعدي الماجد، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الدائرة تمتلك حالياً ثلاثة معامل للأوكسجين الطبي في مستشفيات مركز المحافظة، وسوق الشيوخ والشطرة”، مؤكداً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة ذي قار تكشف لـ”المركز الخبري” عدد معامل الأوكسجين المتوفرة والمتعاقد عليها المركز الخبري الوطني.

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