إردوغان يتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهابيين

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة زاعما انها تدعم الإرهابيين.

وخاطب اردوغان في تصريح الولايات المتحدة قائلا انها تؤكد عدم تقديمها الدعم للإرهابيين لكنها بالواقع تقف إلى جانبهم على حد تعبيره.

تصريح اردوغان جاء عقب اعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار العثور على جثث ثلاثة عشر تركيا في منطقة جبيلة في إقليم كردستان العراق، وذلك خلال العملية العسكرية التركية الأخيرة في تلك المنطقة، متهما حزب العمال الكردستاني بتصفيتهم.

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