2021/02/15 | 16:50 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسة التركية حول أحد أكبر أحزاب البلاد: دمية سياسية تعمل بأمر من "العمال الكردستاني" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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