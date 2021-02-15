محققو الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا في ووهان كان أكثر اتساعاً مما يعتقد

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف محققون من منظمة الصحة العالمية عن وجود مؤشرات بأن تفشي فيروس كورونا في ووهان الصينية في ديسمبر 2019 كان أكثر اتساعا مما كان يعتقد سابقا، في وقت يسعى فيه الخبراء للوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم سلطاتها بفحصها.

ونقلت شبكة سي أن إن الأميركية عن المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة، بيتر إمبرك قوله إن البعثة وجدت عدة علامات على أن انتشار 2019 كان واسع النطاق، وأن هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر.

وأفاد المصدر بأنه تمت اتاحة الفرصة أمام المحققين للتحدث مع أول مريض بـكوفيد-19 وهو في الأربعينات من عمره، وليس لديه سجل سفر، وتم التأكد من إصابته في يوم 8 ديسمبر 2019.

وأكد بيرت أمبرك الذي عاد مؤخرا إلى سويسرا قادما من ووهان "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر وهو اكتشاف جديد".

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