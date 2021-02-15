بالوثيقة: التقاعد توعز بإكمال المعاملات التقاعدية لإعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوعزت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الإثنين، بإكمال المعاملات التقاعدية لإعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية.

وبحسب وثيقة صادرة من هيأة التقاعد وموجهة الى اقسام وفروع الهيأة كافة، فانها أكدت على ضرورة توفر شروط العضوية المنصوص عليه في قانون المحافظين غير المنتظمة في اقليم لغرض انجاز المعاملات التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات المحلية (القضاء والناحية) والمجالس البلدية (القواطع والاحياء).

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