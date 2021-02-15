في بلديَّة الناصريَّة.. النزاهة تضبط عضو لجنة الجباية في متلبساً بالرشوة

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة من ضبط عضو لجنة الجباية في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فيما تمَّ إلقاء القبض على بقيَّة أعضاء اللجنة، لإقدامهم على أخذ رشوة مقابل إنقاص مبلغ الجباية.وذكرت الدائرة،في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان”عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة …

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