وزير الصحة: سجلنا ظهور السلالة الجديدة لكورونا في العراق

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاثنين، ظهور حالات من السلالة الجديدة لكورونا في العراق.وقال التميمي في مؤتمر صحفي، إن “فرق الوزارة ستنزل للشارع وتفرض الغرامات على المخالفين بدءا من الغد” متابعا “لا نريد الضغط على المواطن بقدر الحفاظ على الوضع الصحي”.ودعا وزير الصحة المواطنين لـ “الحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة” …

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