الصحة والسلامة الوطنية تعلق جميع الأنشطة الرياضية

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، قرارها تعليق جميع الانشطة الرياضية.وجاء في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “لجنة الصحة والسلامة قررت تعليق جميع الانشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا”.وكانت االلجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت عددا من القرارات والتعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بينها فرض …

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