المباشرة باعمار (250)منزلا مدمرا في مدينة الموصل القديمة

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلنت محافظة نينوى الشروع عن اعمار دفعة جديدة من المنازل المدمرة في مدينة الموصل القديمة .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " الملاكات الهندسية والفنية في بلديات وبلدية نينوى شرعت باعمار250 منزلا مدمرا بمنطقة القليعات بالموصل القديمة ".واضاف" ان مبالغ اعمال هذه المنازل تم صرفها من مبالغ الاعمار والاستقرار /انتهى

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