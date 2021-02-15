مستشار الأمن القومي: الأمن المجتمعي لا يتحقق من دون تعاون المواطنين

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شارك مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، في ندوة حوارية فكرية بعنوان(أهمية الحوار الوطني وإدارة التنوع الثقافي والاجتماعي في تعزيز الأمن المجتمعي).وشارك الأعرجي في الندوة الحوارية، بحضور وزير الثقافة حسن ناظم، ووكيلها الأقدم جابر الجابري، ومجموعة من النخب الثقافية والأكاديمية، بمحاضرة عن أهمية الحوار الوطني والتنوع الثقافي والاجتماعي في تعزيز الأمن المجتمعي.وأشار إلى أهمية مغادرة عقلية الماضي والبدء بمرحلة حقيقية في بناء الإنسان والوطن، مبينا أن ما يفرحنا هو التنوع الجميل في مكونات شعبنا العراقي، ويجب أن تستوعب الدولة هذا التنوع، لتعزيز الوحدة الوطنية والأمن المجتمعي، مؤكدا أن الأمن لا يتحقق من دون تعاون المواطنين.وقال، إن القانون وفرض سلطة الدولة وهيبتها كلها مطلوبة، لكن بالمقابل علينا أن نحوّل المجتمع من مجتمع خائف إلى مجتمع محب ومتعاون ومتسامح، وعلينا أن نجعل الناس تحبنا لا أن تخاف منا.وبيّن أن الغموض والشك والانتقام كانت سبباً في ما واجهه العراقيون من صراعات، وعلينا اليوم أن نؤسس لمبدأ الحوار المجتمعي ونسمع من الآخر ونتقبله، موضحا أن العراق يمتلك موارد بشرية ومالية كبيرة، لكن المشكلة تكمن في كيفية إدارة تلك الموارد، مشيرا إلى أهمية توفير الأجواء الملائمة والآمنة لجميع العراقيين، من أجل أن يسهموا بالمشاركة في بناء بلدهم.والتقى الأعرجي، وزير الثقافة حسن ناظم والوكيل الأقدم للوزارة جابر الجابري، وجرى بحث سبل دعم وزارة الثقافة بالمتطلبات التي تمكنها من أداء دورها الحقيقي في بناء الإنسان العراقي فكريا، كما أشاد الأعرجي بدور الوزارة في البناء الفكري والإنساني للمجتمع العراقي، مثمناً دورها وجهدها الكبير في رعاية واحتضان المثقف العراقي.وحضر الأعرجي، على هامش الندوة، افتتاح معرض للصور واللوحات الفنية، التي جسّدت عمق حضارة العراق وتأريخه./انتهى7

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