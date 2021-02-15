عاجل: الصحة تسجل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم بلغت 2798 إصابة، مقابل 1119 حالة شفاء، فيما سجلت الصحة 6 وفيات فقط”.

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