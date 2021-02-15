التربية: سنرفع توصيات حول امتحانات نصف السنة إلى اللجنة العليا

2021/02/15 | 16:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الإثنين، عزمها رفع توصيات وآليات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن وامتحانات نصف السنة لغرض مناقشتها واقرارها.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي، إنه “من ضمن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بأن يكون التعليم الكترونيا بدءاً من الـ 18 شباط”، لافتا إلى أن “وزارة التربية حتى الآن على مواعيدها المحددة بشأن الامتحانات وستجري مباحثات وترفع توصيات وآليات إلى اللجنة العليا لإيجاد الحلول المناسبة”.وأضاف، ان “العراق بلد حديث في التعليم الالكتروني، حيث هناك اشكالات كثيرة حدثت خلال فترة التعليم الالكتروني”، مبينا أن “هناك مناطق لا توجد فيها شبكات انترنت وكذلك […]

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