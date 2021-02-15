سعر البلاتين يتجاوز 1300 دولار لأول مرة منذ 2014

2021/02/15 | 16:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر البلاتين بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز مستوى 1300 دولار لأول مرة منذ عام 2014.

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