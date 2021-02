2021/02/15 | 16:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امير الداغستاني أكد رئيس اتحاد الكرة السابق حسين سعيد؛ يوم الاثنين، انه يدرس مسألة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة العراقي بعد مطالبة العديد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد له.مشيرا إلى أن موضوع ترشحه لم يحسم بعد.وقال سعيد ؛ أنا حالياً بعيد عن التصريحات اما بشان تساؤلات الشارع الرياضي عن الترشح لرئاسة الاتحاد فسيكون في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين سعيد: الهيئة العامة لاتحاد الكرة طلبوا مني الترشيح للرئاسة وحسم قراري سابق لأوانه first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين سعيد: الهيئة العامة لاتحاد الكرة طلبوا مني الترشيح للرئاسة وحسم قراري سابق لأوانه) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين سعيد: الهيئة العامة لاتحاد الكرة طلبوا مني الترشيح للرئاسة وحسم قراري سابق لأوانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).