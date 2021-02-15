هموم المعرفة وحصار الزمن

2021/02/15 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الإنسان حياته وافرَ الهِمّة فيما هو بِصَدَدِه؛ من أعمال، أو هوايات، أو نماذج حياتية يُريد تجربتها، أو حتى أحلام يريد تمثّلها على مستوى ما من مستويات التمثّل/ التحقّق المشروط بظرفه الخاص.

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