2021/02/15 | 16:53 - المصدر: سفن سكاي

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اكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر ان جميع المنافسات الرياضية تعتبر معلقة في الوقت الحالي باعتبارها احد الانشطة التي تتضمن التجمعات .

وقال البدر ، اليوم الاثنين إن” جميع الانشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي صدرت بها اوامر تنفيذية من الامانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والالعاب بمختلفها “.

واضاف البدر ان” القرار عام ويشمل جميع المباريات ولا يوجد اي استثناء في الوقت الحالي “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للصحة والسلامة تعلق جميع الانشطة الرياضية 7 SKY TV.

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