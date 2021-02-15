إصابة ضابط بعبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي جنوب بغداد

2021/02/15 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة ضابط جراء استهداف رتلاً لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد.

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