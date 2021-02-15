2021/02/15 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف الإعلامي الحربي المرافق لقطاعات الجيش السوري، عمران نصير، الاثنين، عن تحشدات تركية منذ 3 أيام قرب الحدود العراقية السورية الشمالية.

وقال نصير لوكالة / المعلومة /، ان” انتهاء عملية مخلب النسر شمال العراق مجرد إشاعة اطلقتها القوات التركية لزيادة التحشيدات العسكرية في تلك المنطقة”، مضيفا، ان” القوات التركية وصلت الى اقرب نقطة تماس مع القوات الامريكية”.

وأضاف، انه” بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من بعض الاكراد في منطقة تواجد القوات التركية فان عشرات الاليات والجرارات والمعدات العسكرية التركية وعدد من ناقلات الجنود تتحرك داخل منطقة المثلث التركي العراقي السوري”.

ونوه الى انه” نستغرب من الصمت العراقي ازاء العمليات التركية التي مر عليها 4 أيام وما تزال مستمرة لغاية اليوم”، محذرا من “استغلال تركيا لهذا الصمت والعمل على نصب معسكرات لجيشها كما هو الحال في الموصل ومناطق سوريا”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلامي سوري: تحركات خطيرة للجيش التركي في الحدود مع العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلامي سوري: تحركات خطيرة للجيش التركي في الحدود مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).