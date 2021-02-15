نائب: كردستان تسيطر على ابار نفطية خارج حدودها الادارية وتصدر النفط منها

2021/02/15 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن تحالف عراقيون، الاثنين، عن وجود ابار نفطية خارج الحدود الادارية لإقليم كردستان تسيطر عليها حكومة الاقليم وتصدر النفط منها وسط صمت الحكومة الاتحادية.

وقال النائب عن التحالف حسن الجنابي لـ/المعلومة/ ان “مشاكل النفط في كردستان لم يحصل اتفاق فيها رغم الصيغ والحلول المطروحة العديدة”.

واضاف “لا نريد تمرير الموازنة بعيد عن الكرد لكن في حال اصرار الكرد بعدم تسليم ورادات النفط سنضطر الى تمريرها بالأغلبية”.

واوضح ان “المجاملات طالت وكثرت ولا نقبل بها الان”، مشيرا الى ان ” الامر لم يقتصر على نفط كردستان بل هناك ابار نفطية خارج الحدود الادارية لكردستان يسيطر عليها الكرد ويصدرون النفط منها”.انتهى25و

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