الإعلام والأقلام!!

2021/02/15 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / صادق السامرائي

للإعلام دور مهم في المجتمعات المعاصرة , ومن ضرورات الحياة الحرة الكريمة التي تحترم قيمة الإنسان , وتساعده بالمعلومة الصحيحة على إتخاذ قراره ورسم معالم مسيرته.

ومشكلة الإعلام مع الأقلام , أن الكثير منها تعتاش عليه , فيكون من أولويات إهتمامها مصدر رزقها.

فتعبر عن آيديولوجية وعقيدة ومنهج النافذة الإعلامية التي تضمن معيشتها , وربما تكون مرهونة بها.

ومن الصعب أن تجد إعلاما حرا أو محايدا , لأن المنابر الإعلامية تعتمد على مَن يمولها , فلا تنطلق بإتجاه مغاير لما يتوقعه منها الممول.

إذا نفينا الحيادية الإعلامية , فهل توجد مهنية وموضوعية في التفاعلات الإعلامية؟

الموضوعية: حكم خال من أي تحيز خاص

المهنية: الإستقامة والعناية والحرص والدقة في تأدية واجبات المهنة حسب توصيفاتها.

يمكن القول بأن المهنية والموضوعية نسبية , ولا يمكن تجريد الإعلام تماما منهما , ففي كل منبر إعلامي هناك مهارات تحايلية عليهما , وآليات نفسية تهدف لبناء الرأي المطلوب , وكسب المتابع لصالح أهداف وغايات مرجوة.

وفي هذا الخضم التفاعلي المحتدم , توجد أقلام حرة , تنشد الحقيقة ولديها رسالة إنسانية ذات معايير نبيلة سامية , وتواجَه بمصدات ومعوقات ولا يتحقق تسويقها بسهولة , وبرغم ما تواجهه من التحديات لكنها تتحرك في الوسط الإعلامي وتكسب قراءها , وتلهم بعض الأقلام التي تكتب مستوحية منها , أو متأثرة بها عن وعي أو غير وعي.

وبرغم كل ما يُقال على المسيرة الإعلامية فأنها أحدثت وعيا وجسدت مفاهيم حضارية ذات قيمة مستقبلية , لتعدد المصادر , وتفاعل الدنيا بوسائلها المتنوعة مع الناس , فما عاد من السهل حجب الحقائق أو تشويهها , فرسل الحقيقة هم الفائزون!!

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