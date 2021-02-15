الصحة العالمية تسلم شحنة ضخمة من المستلزمات الطبية للاقليم

2021/02/15 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان جميع وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان برزانجي وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في العراق الدكتور أحمد زويتن وذلك يوم الثلاثاء 16/2/2021 في مبنى وزارة الصحة باقليم كوردستان.

وسيتناول المؤتمر الصحفي أنشطة الاستجابة لـجائحة COVID 19 في الاقليم وتسليم شحنة ضخمة من الإمدادات والمستلزمات الطبية المتعلقة بالاستجابة لفيروس COVID 19 بما في ذلك معدات الحماية الشخصية.

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