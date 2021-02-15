2021/02/15 | 17:12 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



ارتفعت أسعار النفط في أول يوم من تعاملات الأسبوع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا، وسط مخاوف من أن برودة الج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منذ أكثر من عام.. النفط عند أعلى مستوى له في العالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منذ أكثر من عام.. النفط عند أعلى مستوى له في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).