2021/02/15 | 17:19 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 15 فبراير 2021 | 05:14 مساءً | عدد القراءات : 12

المشروع الوطني للإنترنت يعلن اطلاق خدماته بشكل رسمي

أعلن المشروع الوطني للإنترنت، اليوم الاثنين، اطلاق خدماته بشكل رسمي عبر آلية الكابل الضوئي إلى المنزل ضمن مرحلة الـFTTH.

وقال المتحدث باسم المشروع مصطفى سعدون في بيان صحفي، إن "المشروع الوطنــي للإنترنــت هو أكبــر مشــروع بنــى تحتيــة في قطــاع الاتصــالات والإنترنــت في العــراق، ويغطــي جميــع المحافظــات العراقيــة باســتثناء إقليــم كردســتان".

وأضاف: "أعلنا اليوم اطلاق الخدمة بشكل فعلي في مِنطقة زيونة ببغداد، ونهدف للوصول إلى 800 ألف منزل نهاية العام الحالي".

وأشار سعدون، إلى أن "المشروع سيوصل الخدمة في عام 2022 إلى مليون و900 ألف منزل، وفي عام 2023 إلى مليون و800 ألف منزل، على أن يصل للهدف الرئيسي خلال ثلاث سنوات عبر إيصال الخدمة لأربعة ملايين منزل في العراق".

وتابع، أن "العروض التي ستتوفر فيهـا 4 أنـواع من الاشتراكات، الأول: بسـرعة 15 ميغابـت بالثانيـة بسـعر 35 ألـف دينـار، و40 ميغابـت بالثانيـة بسـعر 45 ألـف دينـار، و75 ميغابـت بالثانيـة 60 ألـف دينـار، كمـا يوجـد نوع رابع بسرعة غير مسبوقة في العراق بمقدار 150 ميغا بت بالثانية بسعر 100 ألف دينار فقط".

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