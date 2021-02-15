تفاصيل وأسعار خدمات الإنترنت عبر ’المشروع الوطني’ في العاصمة بغداد

2021/02/15 | 17:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن "المشروع الوطني لخدمة الانترنت"، الاثنين، اطلاق خدماته بشكل رسمي عبر آلية الكابل الضوئي إلى المنزل ضمن مرحلة الـFTTH.

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وقال المتحدث باسم المشروع مصطفى سعدون في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، إن "المشروع الوطنــي للإنترنــت هو أكبــر مشــروع بنــى تحتيــة في قطــاع الاتصــالات والإنترنــت في العــراق، ويغطــي جميــع المحافظــات العراقيــة باســتثناء إقليــم كردســتان".

وأضاف: "أعلنا اليوم اطلاق الخدمة بشكل فعلي في مِنطقة زيونة ببغداد، ونهدف للوصول إلى 800 ألف منزل نهاية العام الحالي".

وأشار سعدون، إلى أن "المشروع سيوصل الخدمة في عام 2022 إلى مليون و900 ألف منزل، وفي عام 2023 إلى مليون و800 ألف منزل، على أن يصل للهدف الرئيسي خلال ثلاث سنوات عبر إيصال الخدمة لأربعة ملايين منزل في العراق".

وتابع، أن "العروض التي ستتوفر فيهـا 4 أنـواع من الاشتراكات، الأول: بسـرعة 15 ميغابـت بالثانيـة بسـعر 35 ألـف دينـار، و40 ميغابـت بالثانيـة بسـعر 45 ألـف دينـار، و75 ميغابـت بالثانيـة 60 ألـف دينـار، كمـا يوجـد نوع رابع بسرعة غير مسبوقة في العراق بمقدار 150 ميغا بت بالثانية بسعر 100 ألف دينار فقط".

وكشف مركز الإعلام الرقمي، الإثنين، أسعار خدمات الإنترنت عبر المشروع الوطني في العاصمة بغداد.

وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، إن "الاشتراك بسرعة 15 ميجابت/ث سيكون بسعر 35 ألف دينار عراقي، والاشتراك ذو السرعة 40 ميجابت/ث، سيكون بسعر 45 ألف دينار عراقي، في حين سيكون الاشتراك بسرعة 75 ميجابت/ث بسعر 65 ألف دينار عراقي".

وأضاف، "أما الاشتراك بسرعة 150 ميجابت/ث، فسيكون بسعر 100 ألف دينار عراقي".

وأعلن المشروع الوطني لخدمة الانترنت، في وقت سابق، إطلاق خدمة "الكابل الضوئي للمنزل" وسط العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن المشروع سيشمل باقي المحافظات الأخرى.

وقال المتحدث باسم المشروع مصطفى سعدون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021) "انطلق المشروع الوطني للإنترنت وبالتعاون مع وزارة الاتصالات في منطقة زيونة ببغداد، بشكل فعلي، ليشمل بقية المحافظات خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وبحسب البيان، فإن "المشروع يعتمد على خدمة الكابل الضوئي وهي التقنية الأحدث في العالم".

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