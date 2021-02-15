2021/02/15 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، شرطا تعجيزيا أمام الناشطين والمراسلين الدوليين بمجال حقوق الانسان لزيارة السجون في بلاده.

وكالة انباء ميزان الإيرانية نقلت عن رئيسي قوله، ان إيران مستعدة لفتح أبواب أي سجن في البلاد أمام ناشطي حقوق الإنسان والمراسلين، شريطة أن يسمحوا بالمقابل برؤية أي سجين يرغب الجانب الإيراني برؤيته في بلدانهم.

تصريح رئيسي جاء تعليقا على التقرير الأخير لجاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والذي أشار إلى استمرار القيود على النساء، محذرا من الوضع الصحي للسجناء وحقوق العمال، فضلا عن تحذيرمنظمة العفو الدولية من النقص الخطير في معدات الحماية والمطهرات والإمدادات الطبية الأساسية في السجون الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي يضع شرطا تعجيزيا لمقابلة السجناء في بلاده والاطلاع على أوضاعهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي يضع شرطا تعجيزيا لمقابلة السجناء في بلاده والاطلاع على أوضاعهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).