صالح يؤكد أهمية النهوض بالصروح الثقافية والمعالم الحضارية والتراثية

2021/02/15 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية النهوض بالصروح الثقافية وتأهيل وترميم المعالم الحضارية والتراثية للبلاد.

وشدد صالح خلال استقباله وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم على ضرورة مواصلة العمل ودفع عجلة الثقافة في مختلف الاختصاصات والنهوض بالصروح الثقافية، ودعم الشباب الموهوبين، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل لتأهيل وترميم المعالم التراثية والحضارية بما يعزز السجل التاريخي العريق للعراق وتعريفها وتقديمها الى المجتمعات ودعم قطاع السياحة في البلاد.

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