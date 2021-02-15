نائب يطالب بفتح تحقيق بقضايا لاجئين عراقيين تحدثوا عن ’’تعرضهم للضرب’’ بقنصلية البلاد بألمانيا

2021/02/15 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مختار الموسوي، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما يجري في القنصلية العراقية بألمانيا، بشأن تعرض لاجئين عراقيين للضرب والاهانة خلال مراجعتهم القنصلية وفق ما قاله البعض منهم.وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية العراقية، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة حقيقة ما يجري في القنصلية العراقية بألمانيا، ومحاسبة الشخصيات المتورطة بقضايا الاعتداء على الجالية العراقية هناك".واضاف أن "بعض السفارات والقنصليات العراقية في دول العالم بحاجة إلى اعادة تقييم وتأهيل لعملها واداءها، وبعضها الاخر لا يقدم ايخدمة للعراقيين هناك رغم ان مهمتهم الاساسية هي مساعدة العراقيين في دول العالم"، لافتا الى أن "البرلمان سيكون له موقفا قريباً بشأنعمل بعض السفارات".وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت في شريط مصور ، شكاوى لمواطنين عراقيين يعيشون في المانيا يعانون من سوء معاملة موظفي القنصلية معهم حسب ما قاله المواطنون.

وبحسب الشريط المصور فإن احد اللاجئين العراقيين قال إن موظفي القنصلية العراقية في المانيا يتعاملون معهم بطريقة غير محترمة فضلا عن التجاوزات والاهانات والضرب والاعتداءات عليهم.

واضاف أن اي شخص يحاول استبدال اوراقه الثبوتية يتهمونه بالتزوير من دون اي دليل او حجة قانونية.

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