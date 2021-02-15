نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يلتقي الأمين العام لمجلس الوزراء

2021/02/15 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس أتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الأثنين، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.وذكرت نقابة الصحفيين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" انه جرى خلال اللقاء بحث أوضاع الصحفيين العراقيين ودعمهم لتمكنهم من اداء رسالتهم وواجباتهم الإعلامية على الوجه الأكمل".وعبر الأمين العام لمجلس الوزراء عن اعجابه وأشادته بالدور البارز الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين وتواصل عملها مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين ./انتهى7

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