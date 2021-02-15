الكوت تشهد تصعيدا جديدا من قبل المتظاهرين

2021/02/15 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/شهدت مدينة الكوت عصر اليوم قطعا للطرق من خلال حرق الإطارات بعد ان تجددت التظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة والكشف عن قتلة شهداء التظاهرات وتقديمهم للعدالة .كما طالب المتظاهرون اعضاء مجلس النواب ممثلي واسط بتقديم استقالتهم من المجلس بعد اخفاقهم في تحقيق مطالب المتظاهرين في إعفاء المحافظ ونائبيه والكشف عن ملفات الفساد في المحافظة./انتهى

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