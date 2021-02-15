القبض على5 عناصر من داعش في أيسر الموصل

2021/02/15 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" في مناطق بأيسر الموصل مركز المحافظة الواقعة في شمال غرب العراق....

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