في العراق... تسجيل 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/15 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن اخر احصائيات وباء كورونا في العراق لليوم الاثنين....

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