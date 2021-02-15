السلطات التركية تشن حملة اعتقالات في صفوف المؤيدين للأكراد

2021/02/15 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة التركية، الاثنين، 718 شخصا بينهم قياديين في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني.

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