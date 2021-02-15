الخطوط تستقدم جهاز DAF-3000 لتعفيير الطائرات

2021/02/15 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، استقدام جهاز DAF-3000 لتعفيير الطائرات المعتمد لدى شركة PSA الفرنسية حفاظاً على سلامة المسافرين وطواقم الطائرات.وذكرت الشركة في بيان، ان” عملية التعفير تنفذ بواسطة كادر متخصص، وانها ستشمل جميع انواع الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات”.واضافت انه” عند البدء بعملية التعفير يتم تشغيل الجهاز داخل الطائرة وتغلق بالكامل”،، لافتى […]

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