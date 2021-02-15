الحوثيون يكثفون الضربات باتجاه مأرب والحكومة تصد الهجوم

2021/02/15 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت القوات الموالية للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، محاولات الحوثيين للتقدم من عدة جهات باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل السلطة في شمال اليمن، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون وكالة فرانس برس، الاثنين.

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