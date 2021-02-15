2021/02/15 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت عملية القبض على عصابة الموت، ردود فعل قوية بين الأوساط الشعبية بعد نجاحها في إحالة المتهمين بمقتل نشطاء وصحفيين إلى العدالة..



عمليةٌ يعد رئيس الوزراء أنها لن تكون الأولى حتى إتمام القبض على قتلة الصحفي هشام الهاشمي والناشطة ريهام يعقوب وآخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلة تحسين وريهام على الطريق.. عصابة الموت خلف القضبان | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلة تحسين وريهام على الطريق.. عصابة الموت خلف القضبان | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).