“فيفا” يشيد بالتطبيعية ويمنحها الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية

2021/02/15 | 17:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الاثنين، رسالةً رسميةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات الصحيحة والسليمة التي اتخذتها الهيأة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات مقبلة.وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي، أن “فيفا تسلموا قرارات محكمة (كاس) في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، كما تلقوا كذلك رسالة غير مؤرخة من أعضاء في الهيئة العامة، بخصوص المطالبة بإجراء انتخابات سريعة خلال 90 يوماً، الفيفا يرى أن الهيأة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة […]

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