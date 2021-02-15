2021/02/15 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تمرده على طهران.. لاعب جودو إيراني يصل إلى إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تمرده على طهران.. لاعب جودو إيراني يصل إلى إسرائيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تمرده على طهران.. لاعب جودو إيراني يصل إلى إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).