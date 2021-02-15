عاجل | بالصور | مراسل التغيير: استهداف رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي في ناحية الرشيد جنوبي بغداد

2021/02/15 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: استهداف رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي في ناحية الرشيد جنوبي بغداد

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