2021/02/15 | 18:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد هدف واحد من متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، زميله السابق في برشلونة، ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، الأوروغوياني لويس سواريز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدافي الدوري الاسباني.. ميسي وبنزيما يشددان الخناق على سواريز والنصيري ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدافي الدوري الاسباني.. ميسي وبنزيما يشددان الخناق على سواريز والنصيري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).