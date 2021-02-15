الكعبي يترأس اجتماعاً افتراضياً مع المكتب الاقليمي للبرنامج الانمائي لتعزيز التعاون في مجال التدريب

2021/02/15 | 18:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بحضور مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً عن بعد ، مع مستشار قسم الحوكمة للبلدان العربية في المكتب الاقليمي للبرنامج الانمائي للامم المتحدة ( undp) حسن كريم، لبحث توثيق سبل التعاون بين الطرفين.

وشدد الكعبي خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية في مبنى المجلس، على اهمية معهد التطوير النيابي في تطوير المهارات وزيادة خبرات الموظفين والمستشارين، مشيرا الى ان المعهد يمثل نقطة مضيئة تضاف الى سجل انجازات الدورة النيابية الحالية بعد دراسة معمقة والاطلاع على التجارب المماثلة من خلال التعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة.

ولفت الكعبي الى ان المعهد تمت اضافته ضمن هيكلية مجلس النواب في حالة متفردة سيكون لها الاثر الايجابي الكبير، منوها الى ان المجلس على تواصل مستمر ودائم مع البرنامج الانمائي رغم كل الظروف التي مرت على العراق خلال المدة الماضية، ومنها وضع جائحة كورونا من اجل المساهمة بتطوير القدرات والمهارات للنواب والموظفين والمستشارين، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون البناء للبرنامج الانمائي وممثليه في العراق مع مجلس النواب.

وطرح النائب الاول لرئيس مجلس النواب العديد من الافكار والمقترحات التي ستسهم في تطوير التعاون ببن مجلس النواب والبرنامج الانمائي في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القابليات وزيادة الخبرات من خلال برامج وورش متعددة الجوانب.

من جهته، استعرض مدبر عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، الظروف المحيطة بتشكيل المعهد بعد جائحة كورونا بدعم من هيئة رئاسة البرلمان التي قدمت كل الامكانيات اللازمة.

واشار فياض الى قيام المعهد رغم المدة القصيرة لتشكيله بالعديد من الدورات وورش العمل النوعية التي تخص مختلف المجالات والتواصل مع المنطمات الدولية والمعاهد النظيرة ومراكز الدراسات لغرض توثيق العلاقات والافادة من الخبرات في تطوير عمل المؤسسة التشريعية، لافتا الى حاجة المعهد الى التعاون مع المنظمة الاممية من اجل تحديد الاحتياجات في مجالي التدريب والتاهيل للنواب والموظفين والمستشارين.

من جهتها، لفتت رئيسة قسم الحوكمة بالبرنامج الانمائي للامم المتحدة في مكتب العراق مهاب مدني، الى اهمية استثمار مذكرة التفاهم المبرمة مع مجلس النواب العراقي لتطوير العمل النيابي، مشيرة الى نية البرنامج عقد مزيد من الاجتماعات مع معهد التطوير النيابي خلال المرحلة المقبلة لدراسة الاحتياجات.

وبينت مدني ان الاجتماع سيسهم في بلورة عدد من المقترحات من اجل اقامة دورات تدريبية وتنظيم العمل وتحسين القدرات.

بدوره، اكد حسن كريم مستشار قسم الحوكمة للدول العربية في المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، الاستعداد لتقديم الدعم لمجلس النواب ومعهد التطوير النيابي في اقامة دورات تدريبية وورش عمل في مجالات التشريع والرقابة والعمل النيابي، لافتا الى ان البرنامج سيقوم بتقديم مقترحات للنهوض بالعمل وتعزيز الشراكة بين الطرفين لتطوير الملاكات الوظيفية والمستشارين.

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