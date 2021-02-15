رئيسي: إيران ستبقى الى جانب العراق القوي المستقل

2021/02/15 | 18:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، ابراهيم رئيسي، الإثنين، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب العراق القوي المستقل.وقال رئيسي، في رسالة تهنئة للشعب والمسؤولين العراقيين، بحلول شهر رجب المرجب: “اتقدم بالثناء الجميل للعراق حكومة وشعبا سيما للرئاسات الأربعة على حسن ضيافتهم في زيارتنا الأخيرة الى العراق الحبيب، وإن القلم ليعجز من وصف […]

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