وثيقة: الصحة تخاطب المحافظين حول قضية تتعلق بـ’الجيش الأبيض’

2021/02/15 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، المحافظين كافة الى دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية بمواجهة جائحة كورونا، فيما استفسرت عن ملف قطع الاراضي وموعد تسليمها.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (15 شباط 2021)، خاطبت فيها وزارة الصحة المحافظين كافة، تسأل عن ملف قطع الاراضي المخصصة للملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، فيما دعت المحافظين الى ابلاغ الوزارة بالاجراءات المتخذة وموعد تسليم الاراضي.

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