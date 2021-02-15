صحتا ذي قار والديوانية توضحان الموقف بالمحافظتين بعد دخول سلالة كورونا الجديدة للعراق

2021/02/15 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرتا صحة محافظتي الديوانية وذي قار، اليوم الاثنين، عن اتخاذهما كافة الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وموقفهما بعد إعلان وزارة الصحة رسمياً تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس.استعدادات كاملة

مدير اعلام صحة محافظة الديوانية محمد العادلي قال لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة اكملت استعداداتها الكاملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وبالتزامن مع عودة تزايد تسجيل الاصابات من خلال توفير وزيادة عدد الأسرة في مراكز العزل".

وأضاف، أنه "تم توفير كميات كافية من الاوكسجين حتى لايحصل اي نقص كما وان مختبر الصحة العامة تم تجهيزه بمواد الفحص اللازمة والكافية".

وعن موقف المحافظة من السلالة الجديدة لكورونا، كشف العادلي عن "عدم تسجيل أية إصابة به لغاية اليوم".

مستعدون للمواجهة

أما مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد قال لـ (بغداد اليوم)، إنه "رغم التزايد الكبير بالاصابات وعدم استماع المواطنين للتحذيرات السابقة الا اننا مستعدون لمواجهة اي تزايد في الاصابات، حيث تم تجهيز مراكز العزل و المستشفيات بكميات كبيرة من الاوكسجين وزيدت الاسرة، خصوصا وان كوادنا اصبحت تملك خبرة بعد الموجة الاولى".

واكد الماجد بان "المحافظة لم تسجل اي اصابة لحد الان بالسلالة الجديدة".

تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة

وكان وزير الصحة العراقي، حسن التميمي طالب، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من جائحة كورونا، مبينا ان السلالة الجديدة للفيروس ’’سريعة الانتشار’’ وعلى الجميع الحذر منها.

وأعلن التميمي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم ان "كوادر الصحة سجلت إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المتحور في العراق، بعد دخول المختبرات الخاصة بالكشف عن السلالة الجديدة".

وأضاف، أن "هذه السلالة سريعة الانتشار وتتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لعدم انتشار السلالة".

وأوضح التميمي، أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الأطفال، وسجلنا عدداً من الإصابات في صفوف الأطفال".

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