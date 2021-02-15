بعد الإعلان رسمياً عن دخول السلالة المتحورة للعراق.. تصريح جديد من وزارة الصحة

2021/02/15 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين الأساسية والمتحورة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن " الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين، وستوضح باقي التفاصيل في وقت لاحق".

وأضاف، أن "البرتوكول العلاجي فعال لكلا السلالتين، وقد يكون هناك تحديث بالبرتوكول بحسب المستجدات"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة لديها أسرة كافية، والالآف منها مهيأة في حال تفشي فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، تسجيل إصابات في السلالة الجديدة لكورونا.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي إن "الوباء الجديد يمكن له أن يصيب الأطفال إذ تمَّ تسجيل عدة حالات"، داعياً المواطنين إلى "الاتزام بجميع الاجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء".

وأكد أن "وزارة الصحة وفَّرت كل الامكانيات لمواجهة الجائحة"، لافتاً إلى أن "الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وسيتم فرض غرامة قدرها 25 الف دينار على المخالفين".

وأضاف أن "الحظر سيكون صحياً، والتزام المساكن سيقلل من الاصابات"، مشيراً إلى أن "الوزارة نسَّقت مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات".

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